Kar yolları kapattı, ekipler zamanla yarıştı

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı kırsal Alaca Mahallesi’nde kolu kırılan ve şiddetli ağrı yaşayan bir kadın, kar yağışı nedeniyle ilçe merkezine ulaşamayınca yardım istendi. Yaşlı kadın, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezine ulaşamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine kırsal mahalleye yol açma ekipleri ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yollar açılınca rahatsızlanan vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise tedavisi devam eden vatandaşı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Hastaneye ulaştırılan kadın ise, "Allah devletimize zeval vermesin, Allah razı olsun" diyerek Vali Çeber ve yardımcı olan diğer yetkililere teşekkür etti.