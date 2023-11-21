Kar yağışları vatandaşları lastikçilere yönlendirdi: Uzmanlardan kaliteli lastik uyarısı

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı ve buzlanmanın olduğu yollara kış lastiği olmadan çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşanan kar yağışlarının ardından sürücüler lastikçilerin yolunu tutmaya başladı. 1 Aralık'ta başlayacak olan kış lastiği uygulaması öncesinde yoğunluğun arttığı Kastamonu'daki oto lastikçiler sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Buzlanan yollarda kalitesiz kış lastiklerinin kazaların önüne geçemediğini ifade eden oto lastikçiler, sürücülerin kaliteli kış lastiklerine yönelmesini tavsiye etti. Kışlık lastiklerin vakumlu ve en 8 milimetre civarında diş derinliğine sahip olması gerektiğini belirten oto lastikçiler, lastik içerisindeki hava basıncının da önemli olduğunu kaydetti.

“Kış mevsiminde kaliteli kışlık lastik kullanın”

Kastamonu’da oto lastikçilik yapan Metin Nahar, kar yağışının ardından vatandaşların lastikçilere yöneldiğini belirterek, “Kışlık lastiklerimizi bir an önce taktırmamız gerekiyor. Kışlık lastiklerimizin özellikle vakumlu ve kaliteli olması gerekiyor. Birinci sınıf lastik kullanmalıyız. Derme çatma lastik olmaması gerekiyor, ucuz lastik olmaması gerekiyor. Kalite her zaman kalitedir, birinci sınıf olduğu için hayat kurtarma riski daha fazladır. Ölümlere sebebiyet veren ucuz lastik kullanmayın, ucuz lastiğin fren hakimiyeti zayıf olur. Kışlık lastiği, vakumlu ve diş derinlikleri 8-9 milimetre olması gerekiyor. 5 milimetreden aşağıda diş derinliği kullanılmaması gerekiyor. Kış lastiklerimizin havası arabanın durumuna göre değişir ama bazen 36 bazen 40 PSİ’de (hava basınç değeri) şişirilebilir. Çünkü yere fazla temas etmesi gerekiyor, fren hakimiyeti olması için. Çok yoğun çalışıyoruz, sabah 06.00’da başlıyoruz, gece geç saatlere kadar devam ediyoruz. Kışlık lastiklerimizi kaliteli kullanalım, hem hayat kurtarır hem güvenli olur” dedi.

“Kışlık lastiklerimizi kış mevsimi gelmeden havaların soğumasıyla taktırmak gerekiyor”

Oto lastik tamircisi Şükrü Nahar da yazlık lastiklerin oluşturabileceği tehlikelere değinerek, “Kışlık lastikleri Kasım ayının sonuna doğru ya da Aralık ayının başında takmaya başlıyoruz. Kışlık lastikler takılmadığı takdirde büyük sıkıntılar doğurabiliyor. İnsanlar kışlık lastiklere önem vermiyorlar ama bu devirde ucuz lastik piyasada çok fazla var. Herkes ucuz olsun istiyor ama ucuz lastikle araçlarımız karda kayıp kazalara sebebiyet veriyor. Bu yönden kışlık lastik çok önemli. Bizim insanlarımız yaz-kış aynı lastiği kullanıyor. Yazlık lastikle aracı kış mevsiminde kullanırsanız kazaya sebebiyet verirsiniz, hatta ölümle de sonuçlanabilir” diye konuştu.