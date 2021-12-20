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Gündem Kar yağışları başladı... Bu hafta donacağız!
Gündem

Kar yağışları başladı... Bu hafta donacağız!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bu hafta yurdu soğuk günler bekliyor. Birçok şehirde kar yağışı etkili olacak, hava sıcaklıkları İstanbul ve çevresinde sıfıra yaklaşacak. Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugünden itibaren hava sıcaklıkları ciddi derecede düşüş gösterecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 09:17:00 -
Kar yağışları başladı... Bu hafta donacağız!

Hava sıcaklıkları düşüşünü sürdürürken bu hafta yurtta karlı günler bekleniyor. Anadolu’nun iç ve yüksek kesimlerinde kendini gösterecek olan kar yağışı, kıyı kesimlerde de yer yer etkili olacak. Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugünden itibaren hava sıcaklıkları ciddi derecede düşüş gösterecek.

Kar ve yağmur etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir’in iç, Antalya’nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz’in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak’ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

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