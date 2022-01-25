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Gündem Kar yağışının bilançosu açıklandı
Gündem

Kar yağışının bilançosu açıklandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı 75 devlet ve il yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 02:12:00 -
Kar yağışının bilançosu açıklandı

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, devletin olumsuz hava koşullarıyla mücadelede, yurdun dört bir yanında tüm birimleriyle yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kar yağışının bilançosu açıklandı

AFAD verilerine göre, ülke genelinde 74 bin 936 personel, 25 bin 187 araç, makine ve teçhizat ile mücadeleye devam edildiği ifade edilen açıklamada, 81 ilde, 4 bin 603 vatandaşın mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevkinin sağlandığı bilgisi verildi.

Olumsuz hava koşullarından dolayı halihazırda 75 devlet ve il yolunun ulaşıma kapandığı kaydedilen açıklamada, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergâhından İstanbul'a gidişlerin tedbir amaçlı durdurulduğu vurgulandı.

Açıklamada, 6 il valiliği tarafından yolda kalan kişiler için gerekli tedbirlerin alındığı, İstanbul ve Adıyaman havaalanlarının da uçuşa kapatıldığı belirtilerek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetindedir." ifadesi kullanıldı.

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