Kar yağışını sanata ve mutluluğa dönüştürdüler: Çocuklar istedi baba, kardan ‘Kız Kulesi’yaptı

Sivas’ta geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı, Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde eşine az rastlanır bir sanata dönüştü. İstanbul’u görmeyi ve Kız Kulesi karşısında çay içmeyi hayal eden çocukların imdadına babaları Adem Soylu yetişti. Çocuklarının bu masum isteğini geri çevirmeyen Soylu, saatlerce uğraşarak kar kütlelerinden dev bir Kız Kulesi, kardan bank ve sehpa inşa etti. Üzerine şanlı Türk bayrağını da diken fedakar baba, çocuklarına köylerinin ortasında bir İstanbul masalı yaşattı. Sivas’ın dondurucu soğuğunda kardan kulenin karşısında çaylarını yudumlayan çocukların mutluluğu kameralara yansıdı.

Sivas’ta geçtiğimiz hafta 2 gün boyunca etkili olan kar yağışından Koyulhisar ilçesi de nasibini aldı. İlçeye bağlı Kızılelma köyünde yaşayan çocuklar, yağan karın tadını çıkardı. Çocuklar, babalarından Kız Kulesi manzarasına karşı çay içmek istediklerini söyledi. Çocukların talebi üzerine harekete geçen Adem Soylu, kardan Kız Kulesi yaptı. Kız Kulesi’nin yanı sıra bank ve sehpa da yapan Soylu, çocukların mutlu anlarını cep telefonu ile görüntüledi.

“KIZ KULESİ”Nİ BURAYA GETİRDİK

Daha öncesinde farklı kardan binalar yapan Adem Soylu, "Daha önce de birkaç eserimiz olmuştu. Ama bu sefer çocuklar Kız Kulesi istedi. ‘Masamızı sandalyemizi yapalım, Kız Kulesi’ne karşı bir çay içelim’ dediler. Çocuklar mutlu olsun diye onlarla beraber saatlerce uğraşarak bunu inşa ettik. Belki Üsküdar’da içemediler ama Koyulhisar’ın Kızılelma köyünde çocuklarla beraber Kız Kulesi’ni buraya getirdik. Üzerine olmazsa olmazımız Türk Bayrağımızı diktik. Çocuklar da bizler de mutlu olduk" dedi.