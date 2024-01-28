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Gündem Kar yağışından yolu kapanan köydeki yaşlı hastaya UMKE yetişti!
Gündem

Kar yağışından yolu kapanan köydeki yaşlı hastaya UMKE yetişti!

Yeniakit Publisher
2024-01-28 23:57:00 -
Kar yağışından yolu kapanan köydeki yaşlı hastaya UMKE yetişti!

Bingöl’de kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde yaşayan 76 yaşındaki hasta, UMKE ekipleri tarafından paletli ambulansla ulaşılarak Erzurum’a sevk edildi.

Ülke genelinde süren şiddetli kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor.

Özellikle Doğu Andaolu bölgesinde birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, acil durumlara UMKE müdahale ediyor.

Bingöl merkeze bağlı Gökdere köyünde yaşayan 76 yaşındaki Hacı Kaya’nın ailesi, yaşlı adamın bulantı ve kusma şikayeti üzerine 112’yi aradı. Bölgeye giden sağlık ekipleri, UMKE timine yolun kar nedeniyle kapalı olduğunu bildirdi. Paletli ambulansla köye giden UMKE ekipleri, yaşlı adamı evinden alarak hazır bekleyen ambulansa ulaştırdı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya, buradan Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Hasta yakınları, sağlık ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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