Kar yağışı sonrası İstanbul barajlarında son durum belli oldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla barajlardaki su miktarı yüzde 29,12 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 48,28 olarak ölçüldü. Kentte, 12 Şubat Cuma gününden bu yana yağan karın barajlar üzerindeki etkisi ilerleyen günlerde anlaşılacak.

Barajlardaki son durum şu şekilde:

İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranı - Yüzde 48,28

Ömerli Barajı - Yüzde 55,76

Darlık Barajı - Yüzde 54,40

Alibey Barajı - Yüzde 54,37

Sazlıdere Barajı- Yüzde 24,19

Büyükçekmece Barajı - Yüzde 50,72

Terkos Barajı - Yüzde 46,53

Istrancalar Barajı - Yüzde 50,53

Elmalı Barajı - Yüzde 54,17

Kazandere Barajı - Yüzde 63,69

Pabuçdere Barajı - Yüzde 32,80

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 419 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 693 bin metreküp oldu.