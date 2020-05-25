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Aktüel

Kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanlarla sürü kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 10:47:45 -
Kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanlarla sürü kurtarıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 14 çoban ile 4 bin küçükbaş hayvandan oluşan sürünün kurtarıldığı bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçenin Karagöl yaylasında kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasından dolayı çobanlar ile küçükbaş hayvan sürünün mahsur kaldığı ihbarının ilgililere ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Harun Sarıfakıoğullar'nın koordinasyonunda, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına rağmen Giresun İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan yol açma çalışmalarının ardından yaylaya bağlı Kağnal ve Avşar obasında mahsur kalan sürü ile çobanlara ulaşıldığı kaydedildi.

Küçükbaş hayvanlar için yem imkanının da sağlanarak telef olmalarının önüne geçildiği vurgulanan açıklamada, çobanların Vali Sarıfakıoğulları ve ilgililere teşekkür ettikleri aktarıldı.

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