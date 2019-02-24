Kar yağışı nedeniyle kontrolü kaybetti... 2 yaralı Çekmeköy'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüsün önce yolcu otobüsüne, daha sonra da bariyerlere çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu, Çekmeköy Baklacı mevkisinde Cahit Hoca yönetimindeki 09 PR 994 plakalı panelvan minibüs, yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak önce aynı yönde seyir halindeki 16 RH 133 plakalı yolcu otobüsüne, ardından sağ şeritteki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs içerisinde sıkışan sürücü Cahit Hoca ile yanında bulunan Gülden Hoca itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kar yağışı ve zeminin kayganlaşması nedeniyle başka kazaların da meydana gelmemesi için belediye ekipleri otoyolda tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmasının ardından minibüs çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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