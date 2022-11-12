Kar yağışı için tarih verildi

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt A Haber ekranlarında kış ayına yönelik önemli açıklamalarda bulunurken ilk ciddi kar yağışı için tarih verdi.

Uzmanlar hava sıcaklıklarının Aralık ayında mevsim normallerinin altında izleyeceğine yönelik vatandaşları uyardı:

"İlk ciddi yağış 10-15 Aralık'ta"

"Şehir merkezlerine kar yağışı Kasım ayının sonunda gelecek. Ama ilk ciddi kış provası 10-15 Aralık tarihleri arasında olacak. Ciddi anlamda soğuk ve yağışlı hava olacak.

La Nina kışı Aralık ayının sonunda ocak ayının başında çok şiddetli bir kış etkili olacak. Özellikle yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor ve bunlara şiddetli fırtınalar da eklenecek."

Gece ve gündüz arasında 20 dereceyi bulan farkların olacağını söyleyen Bozkurt, Kasım ayının bir geçiş mevsimi olduğunu belirtti. Bozkurt gribal enfeksiyonlara karşı da vatandaşları uyardı.