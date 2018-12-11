Kar yağışı Doğu Karadeniz'i vurdu! Trafik felç oldu

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yüksek kesimler beyaza büründü. Sahil kesimde yer yer sağanak etkili olurken, yağışlar yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. Doğu Karadeniz'iTrabzon üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Zigana Dağı Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor. Zigana Dağı Geçidi'nde bir TIR'ın devrilmesi sonucu karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin müdahalesi ile TIR'ın yol dışına çekilmesi ile ulaşım tekrar sağlandı.



Bayburt'ta ise kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kopa Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşanmaya başladı. Zincir ve kar lastiği bulunmayan araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri yolda kar temizliği başlattı.