Kar yağışı birçok kentte etkili oldu

Yurdun büyük bölümünde birkaç gündür süren yağışlı hava kara dönüştü.

İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Avrupa Yakası'nda, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi'nde yoğun kar etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor. Kar yağışının sürmesi bekleniyor Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem aldı. Kar yağışının pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor. Meteorolojinin verilerine göre hava sıcaklıklarının ise hafta başına kadar, sıfırın altına inmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışı, don ve buzlanmaya karşı alınan tedbirleri açıkladı ve dışarı çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Ankara

Ankara'da da kar yağışı etkili oluyor.

Yüksek kesimlerde yağışın yoğun sürmesiyle etraf bembeyaz oldu.

Bahçe ve parklarda kar topu oynayarak eğlenen çocuklar beyaz örtünün tadını çıkardı.

Bazı bölgelerde, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Bursa güne karla başladı

Bursa'da birkaç gündür süren yağışlı hava, gece saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde etkili olurken yağışın ardından Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar kalınlığı 3 santimetre olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığının en yüksek 5, en düşük sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü kentte ayrıca sis de etkili oluyor.

Kar yağışı ile birlikte araçlar, park ve bahçeler beyaza büründü. Bazı vatandaşlar sabah işe gitmek için evden çıktıklarında bir süre araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizlemek için uğraş verdi.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalara başladı.

Öte yandan trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip konusunda uyardı.

Eskişehir beyaza büründü

Hava sıcaklığının en yüksek sıfır, en düşük sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü kentte, kar yağışıyla sokak ve caddeler ile parklar beyaz örtüyle kaplandı.

Sabah işe gitmek ya da spor yapmak için evlerinden çıkan vatandaşlar güçlükler yaşadı.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki, esnaf da iş yerlerinin önünü kardan temizlemek için uğraş verdi.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bilecik'te kar yağışı

Sabah saatlerinde kent merkezinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü.

Sürücüler ve işe gitmek isteyen vatandaşlar zorluk çekerken İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını kent genelinde sürdürdü.

Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Bölgede 3 gündür aralıklarla yağan kar, Bolu Dağı'nın Yeşilköy, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunu kullanan sürücüler yağış nedeniyle dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 20 santimetre olduğu bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Trafik polisleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyararak, araçlarında kış lastiği olmayanların Bolu Dağı kesimini kullanmamasını istedi.

D-655 DÜzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı yolunun Kabalak, Hiciz rampaları, Şifalısu ve Tepe köyü mevkilerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Öte yandan Bolu ve Düzce kent merkezinde de sabaha karşı kar yağışı başladı.

Kar yağışıyla kent merkezlerinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Ardahan

Ardahan'da etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

Karla kaplanan araçlar, sürücüleri tarafından temizlenmeye çalışılıyor.

Erzurum

Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, il merkezi ve ilçeleri beyaza bürüdü.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kars

Kars’ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının etkili olduğu kentte sokaklara çıkan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerken, yağan kar vatandaşlarında yüzünü güldürdü.

Öte yandan beyaz örtüyle kaplanan kentte tarihi binalarda güzel görüntüler oluştu. Kars Kalesi, Havariler Kilisesi, Evliya Cami ve caddelerde kart postal görüntüler ortaya çıktı.

Kocaeli

Kocaeli'de kış turizminin önemli merkezlerinden Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe beyaza büründü.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kar timleri çalışmalarına başladı.

Afyonkarahisar'da kar yağışı

Hava sıcaklığının en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 5 derece olarak tahmin edildiği kentte, kar yağışıyla sokak ve caddeler ile parklar beyaz örtüyle kaplandı.

İşe gitmek için sabah evden çıkan bazı vatandaşlar araçlarını ve esnaf da iş yerlerinin önünü kardan temizledi.

Kentte bazı yerlerde sis de etkisini gösterdi.

Karayolları 31. Şube Şefliğine bağlı ekipler de kenti çevre illere bağlayan güzergahtaki 6 noktada kar yağışının yoğunluğuna göre tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise kar yağışının, kent genelinde hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşlara gece oluşacak don ile buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Balıkesir

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü.

Sürücüler ve işe gitmek isteyen vatandaşlar zorluk çekerken, İl Özel İdaresi, karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını kent genelinde sürdürdü.

Rize

Rize'nin yüksek rakımlı bölgelerinde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı Ovit Dağı'nda 30, Ayder Yaylası'nda ise 10 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda yolun araç trafiğine açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sürücülerin kar lastiği olmadan yola çıkmamalarını, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

İkizdere, Çamlıhemşin, Hemşin ve Çayeli ilçelerine bağlı yüksek köylerde de kar yağışı sürüyor.

Giresun

Giresun'da yaylaların yanı sıra iç bölgedeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde kar etkili oldu.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'yu Şebinkarahisar üzerinden Karadeniz'e bağlayan kara yolu üzerindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde de yağış etkisini sürdürüyor.

Eğribel Bakımevinde bulunan karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Ordu

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda 26, Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'nda 4 santimetre ölçülen karla adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı bölgede hafta sonu da yoğun yağış bekleniyor.

Uşak

Uşak, sabah başlayan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı şehir merkezinde 10 santimetreye ulaştı.

Uşak Belediyesi, Valilik İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince kentin birçok noktasında tuzlama ve kar küreme çalışması başlatıldı.

İzmir ve Ankara'yı birbirine bağlayan E-96 kara yolunda Yenişehir ve Dumlupınar rampalarında kontrollü sağlanan ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Manisa

Manisa'nın Demirci, Kula ve Gördes ilçe merkezlerinde sabaha karşı kar yağışı başlarken, Şehzadeler, Soma, Kırkağaç ve Turgutlu ilçelerinde de yüksek kesimler beyaza büründü.

Kula'nın Kavacık mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle E-96 kara yolu, bir süre trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, Karayolları ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Karayolları ile Kula Belediyesi ekiplerinin tuzlama ve açma çalışması yaptığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ekipleri de Demirci ile Simav arasında geçişi sağlayan ve tipi nedeniyle kapanan 1470 rakımlı Akçakertik Geçidi'ni ulaşıma açtı.

Denizli

Denizli'de, yüksek kesimlerde sabah kar yağışı başladı.

Denizli Kayak Merkezi, Bağbaşı ve Kefe yaylalarının yanı sıra yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar nedeniyle, Karayolları ve belediye ekipleri tuzlama ve küreme çalışması başlattı.

İzmir

İzmir'de ise Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde etkili olan kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu.

Kar kalınlığı Ödemiş'teki kayak merkezi ile turistik yerlerden Gölcük'te 15 santimetreye ulaşırken, Kiraz'da Sarısu ve Ovacık gibi yüksek mahalleler beyaza büründü.

Aydın

Aydın'da ise Kuyucak ve Köşk ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bu ilçelerdeki bazı mahallelerde ulaşımın aksamaması için Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yürütüyor.

Bartın

Kent merkezinde yağmur yağışı etkili olurken, Ulus, Amasra ve Kurucaşile ilçelerine bağlı köylere kar yağdı.

Bartın-Karabük ve Kastamonu yolunda gece başlayan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bazı araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekerken, ekipler sürücülere yardımcı oldu. Özel İdare ekipleri ulaşımda sıkıntı yaşanan köy yollarında çalışma yaptı.

Amasra ilçesinin Kazpınar köyünde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, eşsiz manzaralar ortaya çıktı.

Zonguldak

Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı drone ile görüntülendi.

Zonguldak-İstanbul karayolunun Kandilli mevkiinde kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluştu.

Vatandaşlar araçlarıyla yüksek kesimlere çıkarak karın keyfini çıkardı. Çocuklar, aileleriyle kar topu oynadı.

Zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri de çalışmalarını arttırdı.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinde bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeni ile kent beyaza bürünürken, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ekipleri ilçe merkezinde İlçe Özel İdare ekipleri de kapanan köy yollarını açma çalışmalarına başladı.

Yalova

Kent merkezinde yağmurun etkili olduğu yağış, yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren kar şeklinde devam etti.

Karayolları ekiplerinin Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde etkisini arttıran kar yağışına karşı tuzlama ve yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Öte yandan yüksek kesimlerinde kartpostallık görüntüler oluşturan kar yağışı, uzun süredir bekleyen çocukların da eğlenmesini sağladı.

Çorum

Öğle saatlerinde başlayan yağış sonucu kent beyaz örtüye büründü.

Kurak geçen kasım ve aralık aylarının ardından bugün görülen kar yağışı, kentte sevinçle karşılandı.

Öte yandan Çorum Belediyesi de karla mücadele çalışmalarına başladı.

Yağışın öğleden sonra karla karışık yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Burdur

Kentin yüksek kesimlerinde bugün öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Burdur- Antalya karayolu ile Burdur-Isparta karayolunda Karayolları ekipleri tedbir aldı. Kar kürüme araçları karayolunu açık tutmak için aralıksız çalıştı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kampüsünde öğrenciler kar yağışını sevinçle karşıladı. Eğitim öğretime örgün olarak devam eden öğrenciler kar topu oynayarak eğlendi.

Kütahya

Uzun süre mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların görüldüğü Kütahya'da kar yağışıyla etraf beyaza büründü.

Kar yağışıyla Belediye Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda karpostallık görüntüler oluştu.

Belediye ve Özel İdare ekipleri, ilçe merkezi ile köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışı nedeniyle Simav- Uşak kara yolunda zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

Kar kalınlığı ise şehir merkezinde 10 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 30 santimetreyi buldu.

Düzce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

İlçe merkezi ve köylerde trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için Yığılca Belediyesi ve İlçe Özel İdaresi ekipleri teyakkuza halinde bekleyişini sürdürüyor.