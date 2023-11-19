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Gündem Kar yağışı bastırınca kış lastiği yoğunluğu başladı!
Gündem

Kar yağışı bastırınca kış lastiği yoğunluğu başladı!

Yeniakit Publisher
2023-11-19 17:14:00 - 2023-11-19 17:17:45
Kar yağışı bastırınca kış lastiği yoğunluğu başladı!

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle lastikçilerde kış lastiği kuyrukları oluştu.

Türkiye yeni güne kar yağışı haberleriyle uyandı.

Aniden başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler sebebiyle trafikte aksamalar yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'te de gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kışa hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kalırken, olumsuzlukla karşı karşıya kalmak istemeyen diğer sürücüler araçlarına kış lastiği taktırmak için oto lastikçilere akın etti.

Uzun kuyruklar oluştu!

Zorunlu kış lastiği uygulamasını beklemeden değişim yapmak isteyen sürücüler kuyruklar oluşturdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oto lastik ustası Lütfi Uysal, kar yağışının geçen yıla göre erken gerçekleştiğini ve sürücülerin hazırlıksız yakalandığını belirterek, araç sahiplerinin bir an önce kış lastiklerini taktırmaları gerektiğini söyledi.

Uysal, yoğunluk nedeniyle mesainin geç saatlere kadar sürdüğünü kaydetti.

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