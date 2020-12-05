Kar yağacak mı? Kar yağışları ne zaman başlayacak?

İstanbul’da kar yağışı var mı, kar ne zaman yağacak? sorusu havaların soğumasıyla araştırılan konular arasına girdi. Aralık ayına girilip, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar aramaları da arttı. Balkanlardan giriş yapan soğuk ve yağışlı hava Trakya'da etkisini göstermeye başlayınca, Meteoroloji hava durumuna ilişkin uyarılar geldi.

Kar yağışı ne zaman gelecek?

Marmara Bölgesi'ndeki sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede havanın çok bulutlu olması öngörülüyor.

Edirne haricinde bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Bölgedeki sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Rüzgârın, kuzey yönlerden kuvvetli, zamanla orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Kar yağışına yönelik ise bir değerlendirmede bulunulmadı.

Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir'in kuzey ilçeleri, İstanbul'un Anadolu Yakası, Artvin ve Şırnak çevrelerinde yer yer hafif yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Artvin’in iç kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Ege Denizi'nde fırtına, Marmara'da ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.