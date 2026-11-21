Türkiye’nin yanı sıra ABD, Avustralya, Birleşik Krallık, Fildişi Sahili, Fransa, Gine, Kamerun, Rusya ve Ukrayna’dan sporcular, 105K İda Ultra, 66K Hades, 44K Zeus, 30K Poseidon, 15K Afrodit ve 8,5K Hera olmak üzere altı farklı parkurda mücadele edecek.

Rossist Event tarafından, Türkiye’nin kış sporlarındaki önemli markası Kar Spor isim sponsorluğunda düzenlenen organizasyon; Edremit Belediyesi ana sponsorluğunda, Hattuşa Vacation Thermal Club konaklama sponsorluğunda, 2AS ve Baydöner Co-sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Çanakkale Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Kaymakamlığı, Ayvacık Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve İDA SA.R. (Edremit Arama Kurtarma Derneği) destekleriyle düzenlenen organizasyonda, Adım Adım sosyal sorumluluk partneri olarak yer alacak. Lifeon Concept organizasyon sponsorları arasında bulunurken, Electrovit More Than Water resmi hidrasyon ortağı olacak.

POLAT DEDE: İDA ULTRA, 10 YILDA BÜYÜYEREK YOLUNA DEVAM EDİYOR

Bu sene Kar Spor İda Ultra'nın 10’uncu senesini gerçekleştireceklerini dile getiren Kar Spor İDA Ultra Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede, “Dünyanın en önemli oksijen kaynaklarından biri olan Kaz Dağları'nda, yani mitolojik ismiyle İda Dağı'nda gerçekleştireceğiz organizasyonu. Başladığımız sene olan 2016'da, yaklaşık 200 sporcu katılım göstermişti. Şu ana baktığımızda 1.540 sporcudan bahsediyoruz. Biz bir hayal olarak başlamıştık. Kaz Dağları'nda gelip koşar mı acaba insanlar diye bu etkinliğe girmiştik. Ama şimdi görüyoruz ki çok güzel bir proje ile olaya girmişiz ve artık Türkiye'de insanların sosyal hayat kavramı spor üzerine şekillenmeye başladı. Yani sayının 10 katına çıkması, bin 500’leri bulması bu bağlamda önemli.

Demek ki doğru noktadayız, demek ki doğru işi yapıyoruz. İda Ultra, umarım ilerleyen senelerde daha fazla katılımcıyla yoluna devam edecek” dedi.

“KAZ DAĞLARI’NIN FARKLI GÜZELLİKLERİNİ ROTALARIMIZA TAŞIDIK”

Polat Dede, parkurlar hakkında ise, “Yarışımıza adını veren parkur aslında İda Ultra. Ancak bu yıl bu parkuru Aeneas Ultra olarak adlandırmayı tercih ettik. Aeneas’ın hikâyesini parkur boyunca anlatmaya çalışacağız. Sporcularımızı Aeneas’ın yürüdüğü yollarda koşturacağız. Kaz Dağları Milli Parkı’nın sınırları içerisinden de geçecek bu parkur, dünyanın endemik bitki türleri bakımından en zengin noktalarından birinde yer alıyor. Sporcularımız belki de kış koşullarında oldukça zorlu bir mücadele verecek. Yorucu ancak bir o kadar da keyifli olacak parkurda yeşilin her tonunu görme fırsatı bulacaklar. Kaz Dağları’nın sonbahar manzarası gerçekten çok güzel. Hem 105K hem de diğer parkurlarda koşan sporcularımız bu güzelliklere tanıklık edecek. Ancak 105K parkurunun Türkiye’nin en yeşil parkurlarından biri olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

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