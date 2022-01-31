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Aktüel Kar nedeniyle çatı çöktü
Aktüel

Kar nedeniyle çatı çöktü

Malatya'da bir apartmanın teras katının ahşap çatısı kar nedeniyle çöktü.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 21:28:00 -
Kar nedeniyle çatı çöktü

Malatya'da bir apartmanın teras katının ahşap çatısının kar nedeniyle çöktüğü bildirildi.

Zafer Mahallesi Seray Sokak'taki bir apartmanın teras katındaki ahşap çatı üzerinde kar birikti.

Karların ağırlığına dayanamayan ahşap çatı çöktü.

Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir kısmı sokağa devrilmek üzere olan çatıyı güvenli bölgeye çekti.

Polis ekipleri ise apartman çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu da olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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