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Gündem Kar nedeni işle yolda kalan Adanalıların imdadına böyle yetiştiler!
Gündem

Kar nedeni işle yolda kalan Adanalıların imdadına böyle yetiştiler!

Adana’nın Obruk Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeni ile mahsur kalan araçların imdadına karayolları ekipleri yetişti.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 22:59:00 - 2023-01-31 23:01:15

Ülke genelinde etkisini sürdüren kar yağışı Adana'nın Saimbeyli ilçesinde de etkili oldu.

İlçedeki Obruk Geçidi'nde yağış akşam saatlerinde şiddetli kara dönüştü. Yoğun kar yağışı nedeni ile yolda mahsur kalan araç sürücüllerinin ihbarı üzerine Karayolları 56. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri kar küreme araçları ile yol açma ve küreme çalışması yaparak karda mahsur kalan araçların güvenli şekilde ulaşımlarını sağladı.

Ekipler şiddetli kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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