Kar kış demiyorlar! Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Pervari ilçesi Çavuşlu köyünde gece yarısından beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Abdülhamit Olgan yönetiminde 56 AAJ 854 plakalı köy minibüsü 5 yolcusu ile birlikte yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine Siirt İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri yolun kardan temizlenmesini sağlayarak, mahsur kalan minibüs ve 5 yolcuyu güvenli bir şekilde köylerine ulaştırdı.

Öte yandan, Pervari’ye bağlı Gökbudak, Geçittepe, Söğütönü, Belenoluk, Ormancık, Kışlacık, Bent, Düğüncüler, Yapraktepe ve Doğan köy ve Şirvan ilçesinde ise toplamda 8 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Vali Dr. Kemal Kızılkaya’nın talimatları ile Pervari ilçesine bağlı 10 köy yolu, Şirvan ilçesinde ise toplamda 8 köy yolunun yağan kardan ötürü kapandığını belirterek, "Ekiplerimiz köy yollarına ivedi bir şekilde sevk edilerek yolların tekrardan ulaşıma açılmasını sağlamıştır. Şu an itibarıyla kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.