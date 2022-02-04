Kar geri geliyor! Meteoroloji'den 10 il için sarı alarm uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Şubat'a ait hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; Marmara'nın batısı dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin edilirken, 10 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı çok bulutlu; Marmara'nın batısı dışında kalan ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı ve rüzgar

Hava sıcaklıklarının azalarak iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inmesi beklenirken, rüzgarın kuzey yönlerden, gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Orta ve Doğu Karadeniz, güneybatı kesimler ile bu akşam saatlerinde Marmara ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarı yapılan illerde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER: Artvin, Bolu, Giresun, Rize, Van, Bilecik, Bursa, Hakkari, Trabzon, Şırnak