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Kar geliyor! İstanbul teyakkuza geçti

Meteoroloji'den gelen kar uyarıları üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar ve buzlanmaya karşı teyakkuza geçti.

03 Ocak 2019 Perşembe 20:58
Kar geliyor! İstanbul teyakkuza geçti

Kar, Lapseki ilçesi Dumanlı Dağ bölgesi ile Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyünde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Dumanlı Dağ bölgesi, etkili olan kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Bayramiç'in Çırpılar köyünde de kar etkili oldu.

Çanakkale kent merkezinde ise hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, kuvvetli poyraz ile birlikte yağmur etkili oldu. Meteoroloji, Çanakkale için bu gece ve yarın kuvvetli kar yağışı uyarısı yapmış, tedbir amacıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edilmişti.

karonlemi

İBB ekipleri teyakkuza geçti

Meteoroloji'nin kar uyarısı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor. Yol kenarlarına bırakılan içi tuz dolu çuvallar oluşabilecek buzlanma halinde yola serilecek.

kar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar ve buzlanma olaylarına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Ekipler meteorolojik tahminler doğrultusunda yağabilecek kar ve oluşacak buzlanmaya karşı çuvallara doldurdukları tuzu yol kenarlarına bıraktı.

Oluşabilecek buzlanmaya karşı çuvallarda hazır bulunan tuz yola serilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 20:58
  1. Çanakkale
  2. istanbul
  3. kar
  4. kar alarmı
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  6. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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