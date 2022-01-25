Kar fırtınası Inna'yı da etkiledi! Mahsur kaldı

Yeni şarkısının promosyon çalışmaları için Romanya'dan Türkiye’ye gelmek için yola çıkan şarkıcı ve söz yazarı Inna'nın uçağı, İstanbul’u felç eden kar fırtınası nedeniyle Çorlu’ya inmek zorunda kaldı.

İstanbul’da çeşitli TV ve radyo programlarına katılması beklenen Inna’nın programı kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Hava şartları nedeniyle Çorlu inmek zorunda kalan Inna, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafında "Bu fotoğrafta İstanbul'da olduğumu göstermeliydim. Ama olmadı. Türkiye'de bir yerde güvndeyim. Fakat yorgunum" dedi.

Ayrıca Ina’nın sosyal medyada Çorlu diye Çorum yazması dikkatlerden kaçmadı.