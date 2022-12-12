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Dünya Kar fırtınası, İngiltere'yi felç etti
Dünya

Kar fırtınası, İngiltere'yi felç etti

İngiltere, yoğun kar yağışının etkisi altına girdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 13:13:00 -
Kar fırtınası, İngiltere'yi felç etti

Kar, buzlanma ve sis, ülkede çeşitli aksaklıklara neden oldu.

Karla kaplanan M25 otoyolunda sürücüler ilerleyemezken, başkent Londra'da devam eden kötü hava koşulları nedeniyle pistini kapatmak zorunda kalan Stansted Havalimanı'nda tüm uçuşlar askıya alındı.

Havalimanında, dün gece kar temizliği yapmak için tek pist kapatıldı. BBC'nin haberine göre, Heathrow ve Gatwick havalimanlarında 50'den fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.

Heathrow'da bugün havalimanına uçakların giriş ve çıkışları kısıtlanacak. Stansted ve Gatwick'te ise uçuşların iptal edilip edilmeyeceği henüz belli değil.

Söz konusu ülkede kötü hava koşulları nedeniyle tren seferleri de ertelendi ve bazı otoyollarda kazalar meydana geldi. AA'nın aktardığına göre; İskoçya, Londra ve güneybatı İngiltere için sarı hava uyarısının ve kesintilerin devam etmesi bekleniyor.

Kayganlaşan zeminde duramayan araçlar, zincirlemeye kazaya karıştı. Bazıları da araçlarını kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.

 

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