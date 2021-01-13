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Gündem Kar etkisini gösterdi! Karayolu kapandı
Gündem

Kar etkisini gösterdi! Karayolu kapandı

Sivas-Tokat kara yolunda, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. Birçok araç mahsur kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 23:39:00 -
Kar etkisini gösterdi! Karayolu kapandı

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Kenti Tokat'a bağlayan kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Araçlar mahsur kaldı

Çok sayıda aracın yağış nedeniyle mahsur kaldığı bölgede yolun açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde etkili olan sulu kar yağışı da yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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