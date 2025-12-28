  • İSTANBUL
Kar, eğitimi etkilemeye başladı! O ilde okullar tatil edildi

Kar, eğitimi etkilemeye başladı! O ilde okullar tatil edildi

Türkiye’nin birçok ilinde kar etkili olmaya başladı. Kar yağı beraberinde eğitimde aksaklılara da neden oluyor. Zonguldak'ta kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

