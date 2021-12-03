Kar bastırınca geceyi IKEA’da geçirdiler
Dünyaca ünlü mobilya devi IKEA'nın Danimarka şubesi ilginç bir olaya sahne oldu. Aalborg kentinde ani bastıran kar yağışı sonrası onlarca kişi IKEA mağazasında mahsur kaldı, geceyi mağazadaki yataklarda uyuyarak geçirdi.
Danimarka’daki altı IKEA müşterisi ve yaklaşık iki düzine çalışanı, Çarşamba günü meydana gelen kar fırtınası nedeniyle mağazada mahsur kaldı, geceyi mağaza içindeki yataklarda uyuyarak geçirdi.
Aalborg kentinde bir anda bastıran kar yağışı sonrası yüksekliği 30 santimetreyi aşan kar nedeniyle mahsur kalan müşteri ve çalışanlar çareyi mağazada geceyi geçirmekte buldu.
Mağaza müdürü Peter Elmrose, Danimarka’nın Ekstra Bladet gazetesine verdiği demeçte, “Mobilyalarımızı sergilediğimiz birinci kattaki yataklarımız, şiltelerimiz ve çekyatlarımızın bulunduğu showroomumuzda uyuduk” dedi.