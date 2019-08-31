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Kapuzbaşı Şelalesi’ne ziyaretçi akını

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan ve dünyanın ikinci en yüksek şelalesi olma özelliğini taşıyan Kapuzbaşı Şelalelerini bu yıl 100 bin kişi ziyaret etti.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:51
Kapuzbaşı Şelalesi’ne ziyaretçi akını

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan ve dünyanın ikinci en yüksek şelalesi olma özelliğini taşıyan Kapuzbaşı Şelalelerini bu yıl 100 bin kişi ziyaret etti. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kapuzbaşı şelalelerine gelen ziyaretçi sayısının arttırmak için çalıştıklarını söyledi.


Yahyalı ilçesini turizm ilçesi olarak adlandırdıklarını ve Kapuzbaşı şelalelerinin insanlığa mal olmuş bir yer olduğunu belirten Başkan Öztürk, “Biz ilçemizi turizm ilçesi olarak adlandırıyoruz. Kapuzbaşı şelalemiz dünya mirası diye düşünüyorum. İnsanlığa mal olmuş bir yerimiz. Milli parkların teklifi ve Cumhurbaşkanımızın da onayı ile yaklaşık 6 hektarlık bir bölümü hassas alan olarak ilan edildi. Bana göre isabetli bir karar diye düşünüyorum. Bu yıl geçen seneye nazaran fazla ziyaretçi beklerken hemen hemen aynı rakamlarda kaldık. Yaklaşık 100 bin ziyaretçimiz geldi ama dünya mirası olan Kapuzbaşı şelalemize gelen bu talebi yeterli bulmuyorum. Neden 200 bin veya 300 bin olmasın diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.


Kapuzbaşı şelalelerine daha fazla ziyaretçinin gelebilmesi için de yol çalışmalarına devam edildiğini belirten Öztürk, "Bütün Milletvekillerimiz ile ortaklaşa bir çalışma yaparak bu konuya destek olmalarını istiyoruz. Aladağ Belediye Başkanı ile de görüştüm, Aladağ’ın bu tarafa gelen bir yolunun sathi kaplamasını yaptığımız zaman Adana ve Mersinden Akdeniz’in bağlayan bir yol, doğrusu bunu çok önemsiyorum. Bakan ve Milletvekillerimize de çağrımız olsun. O yolu mutlaka ve mutlaka karayolları kapsamında alıp en kısa zamanda sathi kaplaması yapılırsa ben Kapuzbaşı şelalemize katma değer olacağı kanaatindeyim. Milletvekillerimiz ile her zaman görüşüyoruz gerek Bakanlarımız gerekse Milletvekillerimiz ile ayırt etmeden ortaklaşa 10 tane Milletvekilimizden destek bekliyoruz. Bu Kayseri bizim, bu Kapuzbaşı bizim diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:51
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