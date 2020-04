Kapukaya, paylaşmanın önemine vurgu yaptı: Peygamber Efendimiz (SAV), Ramazan daha çok sadaka verirdi

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, Ramazan ayının müslümanlar için önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Efendimiz (SAV) önce orucunu açar, ardından namazını kılardı'

"Peygamber Efendimiz (SAV), akşam namazını kılmadan önce birkaç hurma tanesi ile ya da su ile orucunu açardı. Yani Efendimiz (SAV)'ın öncelikle iftarını açtığını biliyoruz." diyen Kapukaya, "Peygamber Efendimiz (SAV) iftara her zaman misafir çağırırdı. Onlara kendi elleriyle ikram ederdi ve sonrasında da misafirlerini kapıya kadar uğurladı. Burada Peygamber Efendimiz (SAV)'ın yine bir Sünnet'ini görüyoruz. Efendimiz (SAV), oruçluya iftar ettirirdi." ifadelerini kullandı.

'Allah Resulu Teravih'e Sünnet demiştir'

Peygamber Efendimiz (SAV)'ın, 'Kim bir oruçluyu iftar ettirirse oruç tutan kadar sevap kazanır ve oruçlunun sevabından da herhangi bir şey eksilmez.' Hadis'ini hatırlatan Kapukaya, "Peygamber Efendimiz (SAV) Ramazan ayında Teravih namazı kılardı. Efendimiz (SAV) bir Hadis-i Şerifinde, 'Allah size Ramazan orucunu farz kılmıştır. Ben de size gece namazını sünnet kıldım.' buyurmuştur. Peygamber Efendimiz (SAV)'ın burada kastettiği gece namazı Teravihtir. Peygamberimiz (SAV) her ne kadar bu namazı Teravih namazı diye adlandırmasa da bunun adı Teravih namazıdır. Teravih namazı aslında hızlı kılınan bir namaz değildir. Bu namaz esnasında aralarda dinlenilirdi. Her bir 4 rekat kılındığı zaman da dinlenilirdi. Bu sebeple rahatlama anlamına gelen Teravih denilmiştir. Peygamber Efendimiz (SAV) diyor ki 'Bunun size farz kılınmasından korktuğum için gelip size kıldırmadım.' İşte burada da Efendimiz (SAV)'ın Ümmetine merhametini görüyoruz." şeklinde konuştu.

Yüce Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiğini hatırlatan Kapukaya, şunları söyledi:

"Peygamber Efendimiz (SAV), Ramazan ayında Cebrail (a.s.) ile karşılıklı mukabele yapardı. Cenab-ı Allah yüce Kur'an'da da 'Ramazan ayı öyle bir aydır ki Kur'an-ı Kerim o ayda indirilmiştir. Hakla batılın açık delilleri onda vardır.' buyurmuştur. Peygamber Efendimiz (SAV) o zamana kadar gelmiş olan ayetleri Cebrail (a.s.) ile karşılıklı olarak okurdu. Önce Peygamberimiz okurdu. Buna arz deniyor. Sonra da Cebrail (a.s.) okuyordu. Buna da mukabele deniliyor."

'Efendimiz (SAV) Ramazan'da daha çok sadaka verirdi'

Peygamber Efendimiz (SAV)'ın, Ramazan ayında daha çok sadaka verdiğine dikkat çeken Mehmet Kapukaya, "Peygamber Efendimiz (SAV) Ramazan ayında yağmur yüklü bulutlar gibi oluyordu. Yani yağmur yüklü bulutlar nasıl cömerttir yağmur yağdırır ve bu sebeple yeryüzünde bitkiler, sebzeler, meyveler yağmura kanarlar işte aynı bunun gibiydi. Allah Resülü, şüphesiz ki insanların en cömertidir. Ama Ramazan ayı Peygamber Efendimiz (SAV)'ın cömertliğinin adeta zirve yaptığı bir aydır. Çok cömert olurdu ve neyi var neyi yoksa her şeyi bu Ramazan ayında dağıtırdı." diye konuştu.

Kapukaya sözlerine şöyle devam etti:

"Efendimiz (SAV), her zaman yaşlıları ve hastaları ziyaret ederdi. Bu ziyaretlerini Ramazan ayında sıkılaştırırdı. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki şimdi bir salgın hastalık var. O hastalık dolayısıyla ziyaret edemeyiz ama en azından bunu telefonla gerçekleştirebiliriz. Öte yandan Ramazan ayında fitrelerimizi, zekatlarımızı veriyoruz. Başka zamanlarda da verilebilir ama daha çok Ramazan ayında veriyoruz. Buradaki maksat toplumun bayram etmesini temin etmektir. Buna yönelik olarak da Peygamber Efendimiz (SAV) fitrelerin bu ayda verilmesini öğütlemiştir. Yani Peygamber Efendimiz (SAV), bir bakıma yoksulları, kimsesizleri ve çaresiz durumda olanları Ramazan ayında her zamankinden biraz daha fazla gözetirdi."