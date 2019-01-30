Kapsayıcı Afet Risk Azaltma Çalışmaları semineri

ANKARA (AA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, "Türkiye ve Japonya coğrafi olarak birbirinden uzaktır fakat insanların kalpleri yakındır." dedi.

Türkiye Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Derneği (JICA) ve Türk-Japon Vakfı'nın (TJV) organize ettiği "Kapsayıcı Afet Risk Azaltma Çalışmaları" konulu seminer TJV'nin Ankara'daki binasında düzenlendi.

Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, TJV Başkanı Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıklar, JICA Kıdemli Başkan Yardımcısı Kazuhiko Koshikawa, JICA Türkiye Sorumlusu Emin Özdamar ve JICA Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Miyajima, Türkiye ve Japonya'nın birçok alanda birbirlerine yardım ettiklerini belirterek, özellikle doğal afetler sonrası iki ülkenin birbirlerine olan maddi ve manevi desteklerinden söz etti.

- "Dost kara günde belli olur"

"Dost kara günde belli olur." diyen Miyajima, Japonya'da meydana gelen ciddi doğal afetlerde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkından destek gördüklerini kaydetti.

Miyajima, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl G20 Zirvesi ve yeni Japon İmparatoru'nun tahta geçmesi kapsamında iki kez Japonya'yı ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.



Türkiye'de birçok şehri ziyaret etme fırsatı olduğunu belirten Miyajima, "Gittiğim her yerde son derece sıcak bir şekilde karşılanıyorum ve bundan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye ve Japonya coğrafi olarak birbirinden uzaktır fakat insanların kalpleri yakındır." ifadesini kullandı.

Miyajima, sözlerini "Türkiye ve Japonya iki devlet tek yürektir." diyerek tamamladı.



- "Japonya ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine destek oldu"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Denemeç de Türk-Japon dostluğunu pekiştiren bu tür iş birliklerinin iki ülke arasındaki gerçek bağı ortaya koyduğunu, Japonya'nın afet risk azaltma konusunda deneyimlerinden faydalanmanın önemli olduğunu kaydetti.

TJV Başkanı Sadıklar da afet riskini azaltmanın kolay olmadığını ancak bunun için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi, JICA ofisine ve Japonya Büyükelçiliğine teşekkürlerini iletti.

JICA Kıdemli Başkan Yardımcısı Koshikawa ise Türkiye ve Japonya'nın uzun ve özel ilişkileri olduğunu, doğal afet risklerinin azaltılması konusunda da birlikte çalıştıklarını vurguladı.

"Japonya ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine destek oldular ve yardım eli uzattılar." diyen Koshiwaka, afet riskini azaltma kapsamında özellikle çocuklar ve engelliler dahil daha dirençli bir toplum olmak gerektiğinin altını çizdi.



Seminer kapsamında AFAD'dan Mehmet Coşkun Sendai Çerçevesi Doğrultusunda Kapsayıcı Afet Risk Azaltma çalışmaları hakkında bilgi verirken, JICA Türkiye Sorumlusu Özdamar JICA ve TJV'nin kapsayıcı afet riski azaltma konusundaki ortak çalışmalarını tanıttı. JICA Türkiye Ofisi Başkanı Yasui ise gerçekleştirilen çalışmalara dair izlenimlerini aktardı.

- Ödül töreni

Programda Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima, JICA Türkiye Sorumlusu Özdamar'a Türkiye-Japonya dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkılarından ötürü ödül beratını takdim ederek özellikle zihinsel engelli çocuklar için yaptığı çalışmaları takdir etti.

Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Denemeç, Miyajima, ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve TJV Başkan Yardımcısı Nejat Borasayan, "Türk Japon dostluğu" konulu resim yarışmasının kazananları Niyazi Pektaş, Elif Taşdemir, Büşra Çılgın, Mustafa Bilge ve Doğan Kaya'ya da ödüllerini takdim etti.

























