SON DAKİKA
Otomotiv
8
Yeniakit Publisher
Otomobil devi yeni modelini Bursa'da üretecek: İşte fiyatı ve özellikleri!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil devi yeni modelini Bursa'da üretecek: İşte fiyatı ve özellikleri!

Dacia, yeni C segment modelini Oyak Renault'nun Bursa fabrikasında üretecek ve müşterilerinin kullanımına sunacak. İşte yeni modelin fiyatı ve özellikleri...

#1
Foto - Otomobil devi yeni modelini Bursa'da üretecek: İşte fiyatı ve özellikleri!

Otomotiv üreticisi Dacia, merakla beklenen ve Bursa'daki tesislerde üretilecek dört yeni modelinden biri olan Striker'ı resmi olarak gün yüzüne çıkardı. Şimdilik sadece dış tasarımı paylaşılan aracın tüm detaylarının yaz aylarında tanıtılması planlanıyor.

#2
Foto - Otomobil devi yeni modelini Bursa'da üretecek: İşte fiyatı ve özellikleri!

RENAULT RAFALE İZLERİ TAŞIYAN TASARIM Yeni modelin paylaşılan ilk görsellerinde, özellikle ön bölümdeki tasarım diliyle Renault Rafale modelini büyük ölçüde andırdığı dikkat çekiyor.

#3
Foto - Otomobil devi yeni modelini Bursa'da üretecek: İşte fiyatı ve özellikleri!

Aracın duruşunu güçlendiren kaslı kaput yapısı ve markanın yeni nesil far tasarımı oldukça şık bir dış görünüm sunuyor.

#4
Foto - Otomobil devi yeni modelini Bursa'da üretecek: İşte fiyatı ve özellikleri!

MARKANIN EN UZUN MODELİ OLACAK Resmi açıklamalara göre 4.62 metre uzunluğa sahip olan Striker, Bigster modelini geride bırakarak Dacia'nın en uzun otomobili üanını alıyor.

#5
Foto - Otomobil devi yeni modelini Bursa'da üretecek: İşte fiyatı ve özellikleri!

Çevreci motor seçeneklerine odaklanan aracın standart hibrit, dört çeker hibrit ve LPG'li versiyonlarla satışa sunulacağı belirtiliyor.

#6
Foto - Otomobil devi yeni modelini Bursa'da üretecek: İşte fiyatı ve özellikleri!

REKABETÇİ AVRUPA SATIŞ FİYATI AÇIKLANDI Markanın bilinen fiyat performans stratejisini sürdüren bu yeni modelin, Avrupa pazarında 25 bin euro civarında bir başlangıç fiyatıyla satılması hedefleniyor.

#7
Foto - Otomobil devi yeni modelini Bursa'da üretecek: İşte fiyatı ve özellikleri!

Bu iddialı fiyatlandırma politikası, aracın Türkiye pazarında da oldukça rekabetçi bir seçenek olmasını sağlayabilir./ kaynak: ensonhaber

