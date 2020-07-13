Kaporalı tezgâhla haksız kazanç

İkinci el araç ticaretinde dolandırıcılık olayları artmaya başladı. Bu olaylar otomotiv sektörünün tepkisini çekti. Hayatın normale dönmesiyle ikinci el otomobil alım satımının arttığına dikkat çeken Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, dolandırıcıların da yeniden sahneye çıktığını belirterek, şunları kaydetti: “Art niyetliler internetten gerçekte olmayan araçların satışını yapıyorlar. Örneğin İstanbul’dan verilen bir ilan için vatandaşlarımız Ankara’dan alıcı oluyor. Diyorlar ki ‘Kaparo gönderirseniz bu aracı satmayacağız‘. Vatandaş bu söze itibar ediyor ve kaparosunu gönderip aracı almaya gidiyor. Ama ortada araç da yok, muhatap da. Ne yazık ki caydırıcı bir ceza da yok. O yüzden vatandaşlarımız araç alışverişlerini muhakkak kurumsal yerlerden, otomobil ticaret merkezlerinden, bayilerden yapsınlar. İnternet sitelerinde ne olduğu belli olmayan kişilerin verdiği ilanlara itibar etmesinler. Satın almak istedikleri aracı muhakkak görsünler.”

Pandemi sebebiyle arz talep dengesinin bozulduğunu ifade eden Erkoç, “Sıfır otomobiller ülkemize giriş yapamadılar. Ne yazık ki dolandırıcılar bu durumdan faydalandı ve kayıt dışılık arttı” dedi.

Dengeler bozuldu

2019 verilerine göre Türkiye’de 8 milyon 600 bin aracın el değiştirdiğini; bunun 5 milyona yakınının ayaküstü araç alıp satanlar tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Erkoç, şöyle konuştu: “Kayıt dışılığın önüne geçilmediği sürece fiyatların yükselmesine engel olamayız. Ticaret Bakanlığımızdan, Gelir İdaresi Başkanlığımızdan, Vergi Denetleme Kurulumuzdan internet sitelerinin denetlenmesini ve kayıt dışılığın önüne geçilmesini talep ediyoruz. Öbür taraftan; sektöre bir standart getirecek olan ikinci el araç ticareti yetki belgesiyle önemli ölçüde bu kayıt dışılığın önüne geçilecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bekleyen ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanarak hayata geçecek olan mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu Ağustos ayına kadar uzatılmıştı. Bu süreçle birlikte sektöre bir çeki düzen gelmesini bekliyoruz.”