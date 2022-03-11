"KAPLAN Tankları"nın teslimatı resmen başlıyor

FNSS’nin PT Pindad’a teknoloji transferi modelini başarı ile uyguladığı proje kapsamında geliştirilen ve prototip dönemi testlerinin başarıyla tamamlamasının ardından seri üretime geçen KAPLAN MT, Endonezya Ordusu’na teslim ediliyor.

15 Mart’ta FNSS tesislerinde düzenlenecek törenin ardından KAPLAN MT’ler, Endonezya’ya doğru yola çıkacak.

KAPLAN MT Projesi, Türkiye’nin Orta Ağırlık Tank Sınıfında gerçekleştirdiği ilk ihracat sözleşmesi olmasının yanı sıra Endonezya ile Türkiye arasında imzalanan Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmaları çerçevesinde başlatılan ve sonuca ulaşılan ilk projedir.

Sözleşme kapsamında 18 adet KAPLAN MT tankı üretilecek olup, ilk 10 tank Türkiye’de ve kalan 8 tankın üretimleri ise Endonezya’da gerçekleştirilecek.

KAPLAN MT Orta Sınıf Tank

FNSS tarafından geliştirilen KAPLAN MT’nin hassas doğrudan ateş kabiliyeti, araca üstün taktik ve stratejik hareket kabiliyeti ile beraber ihtiyaç duyulan vurucu gücü de sağlar. Tankın arkasında yer alan, elektronik kontrollü güç grubu ve süspansiyon sistemi her türlü zemin ve iklim koşulunda araca yüksek hareket kabiliyeti verir.

KAPLAN MT gelişmiş hareket kabiliyetini, çift pimli paletleri ve burulabilir milleri üzerine kurulu 6 tekerlekli süspansiyon sisteminden alır. Özellikle ana muharebe tanklarının girmekte zorlanacağı dağlık, yüksek engebeli zor arazi koşullarında ve düşük taşıma kabiliyetine sahip köprülerin bulunduğu yollarda, araziye uyum ve üstün sürüş kontrol özelliklerini bünyesinde başarıyla buluşturan bir tanktır.

Tankın güç grubu yüksek kapasite soğutma ünitesi ve yakıt tankları ile donatılmıştır. Soğutma ünitesinin akıllı bir yazılım tarafından soğutulması optimum tork verimi ve yakıt tasarrufu sağlarken, araçta bulunan iki ayrı yakıt deposu asgari 450 kilometrelik operasyon menzili sunar. Yedek güç ünitesi ise batarya sistemini şarj ederek araçtaki kulenin aracın motoru çalışır durumda olmadığı zamanlarda kullanılmasını sağlar. Tankın, gelişmiş batarya izleme sistemi optimum güç yönetimi ve sessiz gözetleme yeteneklerini sunar.

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