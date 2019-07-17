Kaplan gençlerden memnun

ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, Antalyaspor ile oynadıkları hazırlık maçında görev alan genç futbolcuların performansından memnun olduğunu belirtti.

Erzurum'da kamp yapan başkent ekibinin teknik direktörü Kaplan, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları hazırlık maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maçın berabere bitmesine rağmen üstün bir oyun ortaya koyduklarını savunan Kaplan, "Kamptaki ilk hazırlık maçımızı Antalyaspor ile yaptık. Sonuçtan bağımsız olarak oyun bizi mutlu etti. Bu kaşılaşmayı genç oyuncularımızı göreceğimiz, çalışmalarımızı test edeceğimiz bir maç olarak değerlendiriyorduk. Özellikle ilk yarıda üstün taraf bizdik. Bireysel hatadan yediğimiz gol ve direkten dönen frikik haricinde pozisyon vermedik. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle transferlerimizi de görme şansımız oldu." değerlendirmesini yaptı.

"Genç futbolcuların performansından memnunum." ifadesini kullanan Kaplan, şunları kaydetti:



"Sahada, ilk kez Gençlerbirliği formasını giyen genç isimler ile tecrübeli futbolcuların bir araya geldiği, izleyenlerin keyif aldığı bir Gençlerbirliği vardı. Bunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Kaybedebilirdik ama bu düşüncelerim değişmezdi. Oyuncularımı hem kamp hem de maç performansları için kutluyorum."