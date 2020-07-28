Kapkaç zanlısını parmağındaki yara bandı yakalattı

BURSA (AA) - Bursa'da 3 kadının telefonunu kapkaç yoluyla çalan şüpheli, parmağındaki yara bandından tespit edilerek yakalandı.Alınan bilgiye göre, farklı günlerde Yıldırım ilçesinde yaşayan Fatime O. ile Melek Ş'ye ait cep telefonları kimliği henüz belirlenemeyen zanlı tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.Telefonları çalınan Suriye uyruklu 2 kadının ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri çevresindeki 80 kamerayı incelemeye aldı.Bir markete ait güvenlik kamerası görüntüsünden şüphelinin parmağında yara bandı olduğunu tespit eden ekipler, Soğanlı Mahallesi'nde eşkale uyan Gökhan U'yu (27) gözaltına aldı.Parmağında yara olduğu belirlenen zanlı suçlarını kabul etti.Şüphelinin, benzer suçlardan 51 sabıkasının olduğu öğrenildi.Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.