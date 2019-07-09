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Kapiz: "Mücadeleci futbolculardan oluşan bir takım kuracağız"

Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz, merkez basını ile bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

09 Temmuz 2019 Salı 16:58
Kapiz: "Mücadeleci futbolculardan oluşan bir takım kuracağız"

Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz, merkez basını ile bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.


Kapiz yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğimiz günden bugüne verdiğimiz sözleri tutmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda ilk olarak Muğlaspor’un yapısını bilen ve idrak eden, gençlere ve altyapıya önem veren bir hoca araştırması yaptık. Aşağı yukarı 10 tane teknik adamla görüşme yaptık. Sonunda Hasan hocamızla sözleşme imzaladık. Hasan hocamız bizim için her açıdan uygun bir hoca. Tabi genel kurulda biz bir söz verdik. Muğla’dan birşey istemeden önce kendimiz birşeyler yapacaktık. Bu bağlamda ilk toplantıda kendi aramızda kulüp için 300 Bin lira para topladık. Herkes bu konuda elinden geleni yaptı. Şimdi de geçen seneden futolcu arkadaşlarımıza verdiğimiz senetler var. Onları ödüyoruz" dedi.


Kapiz konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul’da kura çekimine katılacağız. Gruplarımız belirlenecek. Tabi biz bütün bunları yaparken Muğla’nın yapısını bildiğimiz için önce yardımı kendimiz yaptık. Acil ödenecek tutarları ödüyoruz. ’O Sene Bu Sene’ sloganıyla bu yıl yola çıkıyoruz. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Daha sonra kurumlar ve Muğla üzerine düşeni yapacak. Buna inanıyoruz. Tüm kulüp başkanlarının bağlı olduğu bir iletişim grubumuz var. Oradan her kulüp sıkıntılarını dile getiriyor. Emin olun her kulübün maddi sıkıntısı var. Ekonomik koşulların herkes farkında. Biz bu yıl yerine getiremeyeceğimiz sözleri vermeyeceğiz. Muğlaspor’un yapısına ve mali giderlerine uygun bir takım oluşturmak zorundayız. Transfer ücretleri çok yüksek. Bu yıl uygun fiyatlı, mücadeleci futbolculardan oluşan bir Muğlaspor olacak"diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:58
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