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Gündem Kapıyı 10’dan açtılar! Kumar masasında 'garanti vekil' pazarlığı
Gündem

Kapıyı 10’dan açtılar! Kumar masasında 'garanti vekil' pazarlığı

Kılıçdaroğlu isminde güç bela uzlaşan 6’lı Masa’da şimdi “garanti vekil” pazarlığı başladı. CHP listesinden girecek SP, DEVA, Gelecek ve DP’nin pazarlığı 10’ar vekil kazanabilecek şekilde açtığı belirtiliyor. Ancak CHP, 5’er vekilden fazla vermek istemiyor. İYİ Parti ise ortak aday CHP’li olduğu için bu yükü paylaşmak istemiyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 16:24:00 -
Kapıyı 10’dan açtılar! Kumar masasında 'garanti vekil' pazarlığı

Cumhurbaşkanı adayını bir yıl sonunda açıklayabilen 6’lı Masa’da, şimdi büyük ve küçük ortaklar arasında milletvekili pazarlığı kızıştı.

CHP’li kaynaklar, DEVA, Demokrat Parti (DP), Saadet Partisi (SP) ve Gelecek’in kendileri ile İYİ Parti’den 10’ar vekil istediğini, 4 partinin toplamda 40 kontenjan talep ettiğini söyledi. “40 kontenjan yükünü” İYİ Parti ile paylaşmak isteyen CHP, küçük ortakların 10’ar milletvekili isteğini fazla buldu. CHP, 4 küçük ortağa en fazla 5’er milletvekili vermek istiyor. Küçük ortaklar, 10’ar vekillerinin Meclis’e girebilecek yerlerden listelere yerleştirilmesini de şart koşuyor.

CHP de şart koştu

CHP’li yetkililer, 4 ortağa verilecek olası kontenjanlar için parti içi dengelerin dikkate alınacağını belirtiyor. Ancak CHP de, 4 ortakla garanti kontenjanda anlaşılması durumunda bir şart ortaya koyuyor. CHP’liler, “Garanti kontenjan istiyorsanız partilerinizin tabanından cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na garanti oy gelmesi gerekiyor” diyor.

Aday seninse vekil de sen ver

Vekil pazarlıklarında CHP, teşkilatının olası tepkisini de göz önünde tutuyor. CHP içinde, vekil listelerinde oluşabilecek herhangi bir krizin seçim sürecinde teşkilatları olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Bu nedenle sürecin ince eleyip sık dokunması gerektiği vurgulanıyor. Vekil pazarlığında küçük ortaklar ile CHP arasında bu gelişmeler yaşanırken CHP’nin kontenjan yükünü paylaşmak istediği İYİ Parti ise topu CHP’ye atıyor. İYİ Parti’de “6’lı Masa’nın adayı CHP’den çıktı. Bu nedenle listelerde de elini taşın altına koy. Sorumluluk sende” değerlendirmeleri yapılıyor. İYİ Parti’nin bu tutumunun gerisinde ise seçim sonrası Meclis’te güçlü bir şekilde temsil edilmek, bunun için de fire vermeme hesabı yattığı belirtiliyor.

Kaynak: Yeni Şafak
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