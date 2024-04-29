Kapısı açık otobüsten düşüp vefat etmişti: Şoförden inanılmaz savunma!

Adana'da otobüsün kapısını açık bırakarak bir kadının ölümüne neden olan şoför, "Hızım 20-30 kilometre vardı. Kazada tek kusurum kapının açık olması" dedi.

Türkiye'nin konuştuğu facia, Adana'da yaşandı. Hatice Sabahi (75), hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından ücret ödemek için ayağı kalktığı sırada dengesini kaybedip aşağı düştü.

4 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU

Ağır yaralanan ve 4 gündür yaşam mücadelesi veren Sabahi, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sabahi toprağa verilirken, olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan sürücü Vedat K. bugün yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Şoför Vedat K.'nin ifadesinde, "Hızım 20-30 kilometre vardı. Yeni hareket ettiğim için kapıyı kapama fırsatım olmadı. Kazada tek kusurum kapının açık olması. Hemen durup 112'yi aradım" dediği öğrenildi.

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