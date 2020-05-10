Kapılarını ziyaretçilere kapatan Darülaceze'de buruk Anneler Günü

İSTANBUL (AA) - BAŞAK AKBULUT YAZAR- Yaşlı ve bakıma muhtaç kişileri yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) korumak için 11 Mart'tan itibaren giriş çıkışlara izin verilmeyen Darülaceze'de, 10 Mayıs Anneler Günü sessiz sedası kutlanacak.

2. Abdülhamid'in fermanı üzerine 1895 yılında kurulan Darülaceze, koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından, kurumda kalanların sağlığını korumak için 11 Mart'tan itibaren kapılarını ziyaretçilere kapattı. Bayramlar ve özel günlerde ziyaretçi akınına uğrayan Darülaceze'de, Anneler Günü'nde de tedbirler kapsamında ziyaretçiye izin verilmeyecek.

Darülaceze'nin en yaşlı annelerinden biri olan 76 yaşındaki Gülşen Bartınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır Darülaceze'de kaldığını, 5 çocuğundan 2'sinin vefat ettiğini, 3 çocuğuyla ise görüşmediğini anlattı.

Darülaceze'de çok iyi bakıldığını belirten Bartınlı, "İki evladımı kaybettikten sonra depresyona girdim. Evde tedavim yapılıyordu. Burada yeniden doğdum. Tabii onların acısı içimde çok büyük bir yara. Evlat acısı taşınamayacak bir yük." dedi.

Bartınlı, ailesinin kendisini ziyarete gelmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ne çocuklarım ne de torunlarım gelmediği için artık üzülmüyorum. Çünkü burada bir sürü evlat ve torun sahibi oldum. Bizi o kadar çok ziyarete gelen var ki. Hatta hediyeler getiriyorlar. Darülaceze'de rehabilitasyon binamızda örgü bebek yapıyorum. Oda arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Bahçemiz çok güzel. Herkesten Allah razı olsun. Ben de tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."

- "Kapıları kapatmak zorunda kaldık"

Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığına atanan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapılarını kapatmak zorunda olduklarını söyledi.

Darülaceze'nin bir binadan ibret olmadığını vurgulayan Cebeci, 550 kapasiteli kurumda şu anda 500 kişinin kaldığını kaydetti.

Darülaceze'de yaşlılar, engelliler, yatağa bağımlılar, kimsesiz çocukların kaldığını anlatan Cebeci, 450'ye yakın kişinin çalıştığı kurumda kronik rahatsızlığı olan çalışanlara izin verdiklerini söyledi. Personel için dönüşümlü bir çalışma programı yaptıklarını, bazı personelin de kurumda sürekli kalmasını sağladıklarını anlatan Cebeci, zorunlu olmadıkça giriş çıkışa izin vermediklerinin altını çizdi.

Gerekli tüm tedbirleri aldıklarına değinen Cebeci, "Hamdolsun, 500 kişinin kaldığı, 450 kişinin çalıştığı kurumumuzda, koronavirüs nedeniyle herhangi bir can kaydı olmadı. İnşallah böyle devam eder. Batı ülkelerinde, çalışanlar bu tür huzurevi gibi yerleri terk edip gitti, insanlar öldü. Darülaceze bu konuda dünyaya örnek oldu." dedi.

- "İnsanlarımız hüzünlü bir Anneler Günü yaşamayacak"

Anneler Günü'nde ise koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi kabul edemeyeceklerine değinen Hamza Cebeci, "Anneler Günü gibi günlerde minimum 1000 ziyaretçi gelirdi. İnsanlarımız akın akın geliyordu. Ellerinde çiçeklerle gelip, bahçede onları gezdirerek beraber yaptıkları programları şimdi bir virüs nedeniyle yapamıyoruz. Şimdi istesek de ziyaret edemiyoruz, bazı şeylerin kıymetini daha iyi anlayacağız." ifadelerini kullandı.

Anneler Günü'nün kurumda buruk geçmemesi dileğinde bulunan Cebeci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar dijital ortamda bağlantı kurabilecek. Kendi kadromuz oradaki insanları yalnız bırakmaz. Elimizden geldiği kadar orada olacağız. Öyle hassaslar ki. Belki geçmişte ihmal edip uzakta olan annesine, babasına, yaşlısına ziyarete gitmeyenler, şimdi 'Eyvah ne yapmışım?' demeli. Yaşlılarımızı, büyüklerimizi aramalıyız, imkanımız varsa yardım etmeliyiz. Yaşlılarımızı belirli periyotlarla ziyaret eden gönüllülerimiz var, şimdi ise gelemeseler de arıyorlar, Anneler Günü'nde de arayacaklardır. İnşallah buradaki insanlarımız hüzünlü bir Anneler Günü yaşamayacak."

Ramazan Bayramı'nda da tedbirlerin devam edebileceğini ifade eden Cebeci, yeni bir talimat gelmezse, bayramda da ziyaretlere izin verilmeyeceğini sözlerine ekledi.



