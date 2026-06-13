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Yerel Kapıları kırdılar, çatıda bile aradılar! Dev uyuşturucu operasyonund 79 tutuklama
Yerel

Kapıları kırdılar, çatıda bile aradılar! Dev uyuşturucu operasyonund 79 tutuklama

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Kapıları kırdılar, çatıda bile aradılar! Dev uyuşturucu operasyonund 79 tutuklama

Bursa’da narkotik ekiplerinin helikopter destekli operasyonunda gözaltına alınan 102 şüpheliden 79’u tutuklandı. Operasyonda özel harekat ekiplerinin müdahale anları ve ele geçirilen uyuşturucular görüntülendi.

Bursa’da narkotik ekiplerinin helikopter destekli operasyonunda gözaltına alınan 102 şüpheliden 79’u tutuklandı. Operasyonda özel harekat ekiplerinin müdahale anları ve ele geçirilen uyuşturucular görüntülendi.

Bursa ve Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlara, 3 İHA, helikopter desteği, 200 polis ekibi, 10 özel harekat unsuru, 10 narkotik dedektör köpeği ve 200 çevik kuvvet personelinin de aralarında bulunduğu toplam 800 personel katıldı.

Bursa merkez ve Orhangazi ilçelerinin yanı sıra İstanbul, Yalova, Kütahya ve Eskişehir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçuna karıştıkları değerlendirilen toplam 102 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

 

Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Soruşturma kapsamında ve operasyon sırasında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 234 gram metamfetamin, 1 kilo 45 gram esrar, 1 kilo kokain, 605 gram sentetik kannabinoid ile farklı miktarlarda eroin, ecstasy haplar ve uyuşturucu ile uyarıcı madde içeren sentetik haplar ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas teraziler, uyuşturucu kullanımına yönelik cam düzenekler ile tüfek ve kartuşlar da bulundu.

 

79 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 102 şüpheliden 79'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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