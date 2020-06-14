Kapılar açıldı, ihracat hızlanacak

Dünyayı sarsan yeni tip Corona virüsü (Covid-19) ülkeleri içe kapanmak zorunda bırakıyor. Aldığı önlemlerle virüs tehdidini büyük ölçüde bertaraf eden Türkiye ise ürün ve hizmet ticaretinin önünü açmak için elinden geleni yapıyor.

Firmalar memnun

Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19’un yayılımını durdurmaya dönük tedbirler çerçevesinde Türklerin ve yabancı ülke vatandaşlarının havadan, karadan, denizden -İran sınır kapısı hariç- Türkiye’ye giriş çıkışlarını düzenleyen ilgili genelgelerin diğer hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Yeni genelge ihracatçıları mutlu etti, umutlandırdı.

Önemli hamleler yapıldı

Bölge ülkelere temel tüketim ürünleri satan firmaların yetkilileri, pandemi döneminde dış ticaretin güvenli bir şekilde devam etmesi için gerekli her adımın atıldığını dile getiriyor. Yeni normalde de ihracatı arttıracak önemli hamleler yapıldığına işaret eden aynı yetkililer, “İlerisi için ümitliyiz. Öyle görünüyor ki hem temazssız ticaret uygulamasının devreye alınması hem de gümrük kapılarının kontrollü bir şekilde açılması ekonomide yeni bir çığır açacak” diyor.

Temas yok

Hükümetin Covid-19’un ithalat ve ihracatı baltalamaması için yürüttüğü çalışmalar da takdir topluyor. Ticaret Bakanlığı’nın devreye aldığı temassız dış ticaret uygulamasından övgüyle söz ediliyor. Habur’da start verilen uygulama tam not alıyor. Tampon bölgelerde şoför, dorse ve konteyner değişimine dayalı olan temazsız ticaret geniş bir alana yayılıyor.

Toparlanma başladı

Bu arada sınır kapıları tek tek faaliyete geçiyor. Habur ve Gürbulak başta olmak üzere İran ile Irak’a açılan gümrük kapılarında yük taşımacılığı başladı. Hamzabeyli ve Kapıkule’de giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde sürüyor. Gümrük kapılarının tekrar hizmete girmesinin ihracatı atağa kaldıracağı öngörülüyor. Covid-19 gölgesinde geçen martta 13 milyar 426 milyon dolar, nisanda 8 milyar 990 milyon dolar, mayısta 9 milyar 964 milyon dolar olarak ölçülen ihracatın haziran ayında önemli ölçüde artacağı tahmin ediliyor.