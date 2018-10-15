Kapıkule'de kriz! 13 kilometrelik kuyruk oluştu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkmayı bekleyen tırlar, 13 kilometre kuyruk oluşturdu.

İhracat tırlarının yoğunluğuna Bulgaristan tarafının cevap verememesi üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'nda kuyruklar 13 kilometreye kadar uzadı.

Yaklaşık 500 tır, Kapıkule Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde bekleyen tır sürücüsü Serkan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 gündür kuyrukta beklediğini söyledi.

Kuyrukların daha çabuk erimesi için önlem alınması gerektiğini belirten Öztürk, "Sollama yapan tırlar bizi zor durumda bırakıyor. Termoking tırların yüzde 70'i boş, adamlar kuru gıda çekiyor, solluyor dozvola sahasına gidiyor. Bu sefer ne oluyor, üç gün buralarda yatıyoruz. Sınır kapısına yaklaştıkça benzinlik falan var en azından daha ileride hiçbir şey yok. İnsani ihtiyaçlarımızı karşılayacak hiçbir şey yok. Rezillik açıkçası. Türk tarafından mı Bulgar tarafından mı kaynaklanıyor bilmiyoruz. Bizim Türk tarafı biraz daha iyi çalışıyor büyük ihtimalle Bulgar tarafından kaynaklanıyor diye düşünüyoruz." diye konuştu.

"İhtiyaçlarımızı gideremiyoruz"

Tır şoförü Çağatay Kayar da kuyrukların uzun zamandır devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kuyrukta beklerken ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Yiyecek, içecek ve temizlik üzerine. Kuyruklar başlı başına bir sorun. Tır parkı genişletilirse bütün araçlar oraya alınırsa, orada bütün ihtiyaçlarımızı gideririz, daha sağlam, dinç bir şekilde yolumuza devam ederiz. Tır parkı yetersiz 300-350 araçlık bir tır parkı var burada. Bu kuyruk 15-20 kilometre. 10 kilometrenin altına hiçbir zaman düşmüyor. Haftaiçi de kuyruk oluyor. Cuma, cumartesi zaten 20-25 kilometre gişelere kadar varıyor kuyruk. Parkın yetersiz olması başlı başına bir sorun. Eğer park genişletilir ve araçlar parka alınırsa şoförün mağduriyeti ortadan kalkacak. Tabii bu durumda yük de geç gidiyor gideceği yere kuyruklardan dolayı."

"Yiyecek yok"

Tır sürücüsü Elvan Çelik ise cumartesi gününden bu yana kuyrukta beklediğini dile getirdi. Kuyrukların çileye dönüştüğünü aktaran Çelik, "Yiyecek yok, tuvalet ihtiyacımızı gideremiyoruz, rezillik. Uykusuzluk bir taraftan. Kuyruklara bir an önce önlem alınması gerekiyor." şeklinde konuştu.