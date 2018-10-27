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Kapıkule'de 10 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:49
Kapıkule'de 10 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Bulgaristan tarafının talebe cevap verememesi Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Taşıdıkları yükleri götürecekleri adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Yaklaşık 400 tır, Kapıkule Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 16:49
  1. kapı kule sınır kapısı
  2. tır kuyruğu

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