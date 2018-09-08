0553 313 94 23

Kapıkule'de 10 kilometrelik araç kuyruğu!

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmayan isteyen TIR'lar 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

08 Eylül 2018 Cumartesi 14:52
Kapıkule'de 10 kilometrelik araç kuyruğu!

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu.
Taşıdıkları yükleri hafta başında götürecekleri adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Yoğunluk nedeniyle tır parkında da yer kalmadı. Polis ekipleri sırayı bozan bazı tır şoförlerine trafik cezası kesti.

Yaklaşık 400 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

'GÜMRÜKLERİN DAHA HIZLI ÇALIŞMASI GEREKİR'

Macaristan'a ihracat yükü götüren tır şoförü Acem Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 24 saattir tır kuyruğunda beklediğini söyledi.
Kuyrukta temel ihtiyaçlarını da karşılayamadıklarını ifade eden Yalçın, "Dün saat 10.00 gibi sıraya girdim, daha bana sıra gelmedi. Uyku uyuyamıyoruz, yemek yiyecek yer yok, tuvalet yok, her türlü sıkıntı çekiyoruz. Gümrüklerin daha hızlı çalışması gerekir." dedi.

Yalçın, yetkililerden tır kuyrukları konusunda çözüm bulmalarını, en azından temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir yerde beklemek istediklerini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 14:52
  1. Kapıkule Sınır Kapısı
  2. tır kuyruğu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhuriyet'te çok sayıda isim tasfiye edildi!
    1. Cumhuriyet'te çok sayıda isim tasfiye..
    2. Eski bakan Mehmet Şimşek'ten 'yeni..
    3. İkitelli'deki 5 katlı iş merkezinde..
    4. Volkan Demirel ABD yolcusu!
    5. 'Basra'daki olaylar silahlı çatışmaya..
    6. İç savaş kapıda! İbadi’den korkutan..
    7. Tamirat için girdiği evi soydu,..
    8. Kapıkule'de 10 kilometrelik araç..
    9. Münbiç hattında 42. devriye görevi..
    10. Sivilcelere karşı sirkeli kuru erik
    11. Rus isim, 18 sene önce Trabzon'da..
    12. Bebeğinizin pipisine dikkat!
    13. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali..
    14. Metiner, "Bu hazırlanmış bir..
    15. Çocukların hayallerine dokunmayın
    16. Suç makinesi ABD'ye kaçarken enselendi
    17. İsveç-Türkiye maçının hakemi belli oldu
    18. 4 bin 990 paket kaçak sigara ele..
    19. Ne varsa öldürüyor ve kısırlaştırıyoruz!
    20. 17 günlük kocasını 'istemeden' öldürdü!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri