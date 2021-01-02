Kapıkule, 700 bin TIR’lık trafiği karşıladı

Bakan Yardımcısı Batur, tüm dünyanın ve Türkiye’nin zorlu bir yılı geride bıraktığını söyledi. Gümrük çalışanlarının da salgın döneminde ticaretin aksamaması için ciddi emek verdiğini anlatan Batur, “Kapıkule Sınır Kapısı dünyadaki en önemli ve en yoğun trafik hacmine sahip sınır kapılarından biri. 2020’de Kapıkule yaklaşık 350 bin tır girişi ve 350 bin tır çıkışını karşıladı” dedi. Batur, geçen yılın Kovid-19 salgını etkisi altında geçtiğini, birçok ülkenin sınır kapılarında ticaretin kesintiye uğradığını ifade etti. Başta Kapıkule Sınır Kapısı olmak üzere tüm sınır kapılarında gerekli önlemleri alıp, teması en aza indirerek ve mümkün olduğunca salgının olumsuz etkilerini azaltarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Batur, Kapıkule’den günlük 1200 araç çıkışının yapıldığını, hedeflerinin 1500 aracın üzerine çıkmak olduğunu dile getirdi. Kapıkule Sınır Kapısı’nda sistem, süreç ve insan kaynağına ilişkin çok boyutlu çalışma yaptıklarını vurgulayan Batur, “Bu çalışma birkaç aya tamamlanmış olacak ve sadece Kapıkule değil tüm kapılarımızda daha önceden planladığımız şekilde devreye alınacak” dedi.