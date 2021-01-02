  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kapıkule, 700 bin TIR’lık trafiği karşıladı
Ekonomi

Kapıkule, 700 bin TIR’lık trafiği karşıladı

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Kapıkule Sınır Kapısı’nda 2020’de yaklaşık 700 bin tırın giriş çıkış yaptığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 14:52:00 -
Kapıkule, 700 bin TIR’lık trafiği karşıladı

Bakan Yardımcısı Batur, tüm dünyanın ve Türkiye’nin zorlu bir yılı geride bıraktığını söyledi. Gümrük çalışanlarının da salgın döneminde ticaretin aksamaması için ciddi emek verdiğini anlatan Batur, “Kapıkule Sınır Kapısı dünyadaki en önemli ve en yoğun trafik hacmine sahip  sınır kapılarından biri. 2020’de Kapıkule yaklaşık 350 bin tır girişi ve 350 bin tır çıkışını karşıladı” dedi. Batur, geçen yılın Kovid-19 salgını etkisi altında geçtiğini, birçok ülkenin sınır kapılarında ticaretin kesintiye uğradığını ifade etti.  Başta Kapıkule Sınır Kapısı olmak üzere tüm sınır kapılarında gerekli önlemleri alıp, teması en aza indirerek ve mümkün olduğunca salgının olumsuz etkilerini azaltarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Batur, Kapıkule’den günlük 1200 araç çıkışının yapıldığını, hedeflerinin 1500 aracın üzerine çıkmak olduğunu dile getirdi.  Kapıkule Sınır Kapısı’nda sistem, süreç ve insan kaynağına ilişkin çok boyutlu çalışma yaptıklarını vurgulayan Batur, “Bu çalışma birkaç aya tamamlanmış olacak ve sadece Kapıkule değil tüm kapılarımızda daha önceden planladığımız şekilde devreye alınacak” dedi. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karabağ'da beklenmeyen gelişme! Rusya anlaşmayı hiçe saydı
Dünya

Karabağ'da beklenmeyen gelişme! Rusya anlaşmayı hiçe saydı

Karabağ için yapılan anlaşmaya göre bölgedeki temas hattı ve Laçin koridorundaki görevli Rus asker sayısı 1960 ile sınırlı olacaktı. Bölgede..
Mustafa Sarıgül, AK Parti'nin Türkiye için önemli hizmetlerini anlattı
Siyaset

Mustafa Sarıgül, AK Parti'nin Türkiye için önemli hizmetlerini anlattı

CNN Türk canlı yayınında konuşan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti iktidarının ülkeye önemli hizmetleri ..
Emekli maaşlarıyla ilgili yeni karar! 81 ile yazı gönderildi
Ekonomi

Emekli maaşlarıyla ilgili yeni karar! 81 ile yazı gönderildi

Bağ-Kur borçlarının yapılandırılma süresi uzatıldı. Bağ-Kur'lular borçlarını sildirdikten sonra kalan prim gün sayısının yetmesi halinde eme..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay