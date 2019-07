Kapıkaya Festivali açılış töreni

Samsun’un Bafra ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali", Vali Osman Kaymak’ın katılımıyla yapılan açılış töreniyle başladı.

Festivalin 2. gününde festival alanında bulunan kamp alanı misafirlerin yoğun akına uğradı. Kamp alanında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de sıkı güvenlik önlemleri aldı. Açılış öncesi Türk Hava Kurumu ekiplerince yapılan maket uçak uçuşu ve motor yamaç paraşütü gösterisi büyük ilgi gördü.

Festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bu sene üçüncüsünü düzenliyoruz ama her sene biraz daha büyütüyoruz. Eksikliklerimizi görüyoruz, onları tamamlıyoruz. Karadeniz Bölgesi’nin ve Türkiye’nin belki de şu anda en büyük festivali olma yolunda. Festivalimizin bu sene iki ayrı özelliği var. Bafra Kapıkaya Festivali’ni 100. yıl kutlamalarına dahil ettik. Bu seneki festivalimizi doğa seven, çevre seven, Sıfır Atık Projesi’ni destekleyen ’çevre dostu festival’ ilan ediyoruz. Belki de ilk defa Türkiye’de doğa sporlarının yapıldığı festivalde Sıfır Atık Projesi ve çevre dostu bir festivale rastlıyoruz ve bunu da anlamlı buluyoruz" dedi.

Vali Osman Kaymak ise yaptığı konuşmada, "Samsunumuz Türkiye’nin en güzel illerinden bir tanesi. Ben ilk geldiğimde Kolay bölgesine hayran kaldım. Gerçekten çok harika bir yer. Ama bu güzellikleri değerlendirmemiz lazım. Buraları insanlarımıza iş, aş olarak kazandırmamız lazım. Turizm gelirinin önünü açalım. Bunun yolu da bu festivaller. Dumansız baca diyoruz. Turizm konusunda hepimizin bildikleri var. Türkiye gerçekten bir turizm ülkesi. Geçen sene rakamlar 50 bin oldu, bu sene daha da artacak. İnsanlarımız maalesef piknik yaptıktan sonra doğayı kirletip bırakıyorlar. Ama burada sloganımız ’çevreye uyumlu bir festival’ olarak başlamasını çok anlamlı buluyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Kaymak ve beraberindeki heyet etkinlik alanlarını dolaştı. Başkan Kılıç ve Vali Osman Kaymak badminton oynadı. Katılımcılar ise çeşitli etkinliklere katılarak festivalin tadını çıkardı.