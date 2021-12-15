Kapıcıyı boğazını keserek öldürmüştü! Alacağı ceza belli oldu

İstanbul Beşiktaş'ta 19 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen olayda fitness eğitmeni İbrahim Yener, iddiaya göre yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı'ya cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürdü.

Olayın ardından nişanlısını arayarak cinayet işlediğini söylediği iddia edilen Yener, daha sonra kolluk görevlilerine teslim olmuş ve tutuklanmıştı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya İbrahim Yener, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan ölen Nefise Dolapçı'nın eşi Murat Dolapçı, “En ağır cezayı almasını istiyorum. Kasten, çağırarak kafasına şişe vurarak, içeri çekip öldürdü eşimi” dedi.

'Yüksek sesle müzik dinlediği için uyardı'

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Nefise Dolapçı'nın, İbrahim Yener'in oturduğu apartmanda uzun süredir kapıcı olarak görev yaptığını belirterek, Dolapçı'nın, yüksek sesle müzik dinleyen Yener'i uyarmak için dairesine çıktığını ve Yener'i uyardığı, Yener'in ise, ‘Hadi abla işine bak' diyerek Dolapçıyı iteklediği ve arkasını dönerek içeriye girdiği esnada Dolapçı'nın da Yener'i iteklediği, Yener'in bunun üzerine sinirlenerek Dolapçı’yı sert bir şekilde iterek yere düşürdüğü anlatıldı.

'Cinayet işlediğini nişanlasına söyledi'

Mütalaada, Nefise Dolapçı'nın yerde iken, Yener'in kahvaltı için hazırladığı tabağın yanındaki bıçağı alarak savurduğu, bu esnada Yener'in elinin kesildiği ve Dolapçı'ya yumruk attığı, aralarında arbede yaşandığı, İbrahim Yener'in, Dolapçı'nın bileğini kıvırarak elindeki bıçakla Dolapçı'nın boğazını kestiği, Dolapçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği, Yener'in panikleyerek olay yerinden kaçtığı ve nişanlısını arayarak cinayet işlediğini beyan ettiği kaydedildi.

Olay yeri inceleme tutanağından da bahsedilen mütalaada, Dolapçı'nın evin salonunda sırtüstü yatar vaziyette olduğu ve üzerindeki hırkasının, vücudunun üst kısmını gösterir vaziyette yırtıldığı ifade edildi. ATK raporunda ise, Dolapçı'nın iç çamaşırında Yener'e ait DNA örneklerinin tespit edildiği vurgulandı.

Mütalaada, Nefise Dolapçı'nın, kendisine yönelik cinsel saldırıya rıza göstermeyerek direndiği, bu sebeple elbiselerinin yırtıldığı, vücudunda birden çok kırık ve kesi olacak şekilde darp edilip öldürüldüğü iddia edildi.

Duruşma savcısı, İbrahim Yener'in, Nefise Dolapçı'yı özgürlüğünden alıkoymak suretiyle işlediği cinsel saldırı suçunu gizlemek için öldürdüğü kanaatine vardığını kaydetti.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapis istendi

Buna göre İbrahim Yener'in, ‘tasarlayarak kasten öldürme', ‘cinsel saldırı' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 22 buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kararını açıklayan mahkeme, İbrahim Yener'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için duruşmayı erteledi.