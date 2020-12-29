Kapıcı asgari ücret 2021 apartman görevlisi ne kadar maaş alacak?

Kapıcı maaşı 2021 ne kadar oldu? 2021 yılı asgari ücret yüzde 21 zamla 500 TL arttı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2021 asgari ücreti net 2.825 lira oldu" dedi. Yani çalışanların maaşına 500 lira zam yapılmış oldu. Kapıcılar için brüt ücret 3.577,50 TL olacak. Sigorta primi işçi payı olarak 500,85 TL işsizlik sigortası primi işçi payı olarak 35,78 TL toplamda 536,63 TL kesinti yapılacak. Net ücret ise 3 bin 040,88 TL olacak.

Kapıcı maaşları nasıl hesaplanıyor?

Kapıcı maaşları, yüzde 14 SGK primi ve yüzde 1 işsizlik sigorta primi kesilerek hesaplanıyor. Kesintiler toplamı 536,63 TL ediyor. 2021'de net kapıcı maaşı ise 3.040,88 olarak hesaplanıyor.