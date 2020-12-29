Kapıcı asgari ücret 2021 apartman görevlisi ne kadar maaş alacak?
Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücretin belirlenmesiyle birikte apartman görevlileri de kapıcı maaşlarını merak etmeye başladı. 2021 yılı için asgari ücrete yüde 21,5 oranında zam sonrası kapıcı maaşları da arttı. Peki, 2021 kapıcı maaşı ne kadar oldu? Yeni kapıcı maaşı ne kadar?
Kapıcı maaşı 2021 ne kadar oldu? 2021 yılı asgari ücret yüzde 21 zamla 500 TL arttı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2021 asgari ücreti net 2.825 lira oldu" dedi. Yani çalışanların maaşına 500 lira zam yapılmış oldu. Kapıcılar için brüt ücret 3.577,50 TL olacak. Sigorta primi işçi payı olarak 500,85 TL işsizlik sigortası primi işçi payı olarak 35,78 TL toplamda 536,63 TL kesinti yapılacak. Net ücret ise 3 bin 040,88 TL olacak.
Kapıcı maaşları nasıl hesaplanıyor?
Kapıcı maaşları, yüzde 14 SGK primi ve yüzde 1 işsizlik sigorta primi kesilerek hesaplanıyor. Kesintiler toplamı 536,63 TL ediyor. 2021'de net kapıcı maaşı ise 3.040,88 olarak hesaplanıyor.