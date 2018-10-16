Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan olay yeri inceleme ekipleri konsolosluk binasından ayrıldı. İnceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı.

Polis ekiplerinin, 9 saat süren incelemelerinin ardından binadan ayrıldığı görüldü. Grupta yer alan yetkililer ise çalışmalarına devam ediyor.

2 kamyon toprak numunesi

Öte yandan, Beşiktaş Belediyesine bağlı ekipler iki çöp toplama aracıyla konsolosluğun arka kapısından bahçeye girdi. İçeride bir süre bekleyen araçlar daha sonra polis eskortu eşliğinde konsolosluktan çıktı. Araçlarda, incelenmek üzere konsolosluğun bahçesinden alınan toprak numunesinin bulunduğu öğrenildi.

Neler yaşandı?

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Suudi yetkililer, başkonsolosluk binasına geldi. Türk yetkililerin gelişi öncesi, başkonsolosluk binasına çıkan yollara emniyet şeridi çekti.

Levent'teki başkonsolosluğa sivil plakalı araçlarla gelen Suudi yetkililer, araçlarıyla konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı. Suudi yetkililer, bir süre kapının açılmasını bekledikten sonra konsolosluk binasına girdi. Suudi heyetin ardından Türk yetkililer de konsolosluğa girdi.

Türk heyet giriş yaptı

Ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin başkonsolosluğa gelmesinin ardından, 2 minibüs ve 2 olay yeri inceleme aracıyla gelen uzman ekipler de binaya girdi.

Son dakika: Kapı aralandı Mavi ışık detayı... Konsolosluktaki arama tamamlandı

Odalar, çatı ve bahçe

Levent'teki başkonsolosluğa bir olay yeri inceleme aracı ve sivil plakalı 4 araçla gelen Türk yetkililerin ardından saat 20.15'te 2 minibüs ve 2 olay yeri inceleme aracı daha konsolosluğa geldi. Konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alınan araçlardaki uzman ekipler, daha sonra binaya girdi.

Binaya ilk giren olay yeri inceleme ekibinin ise saat 20.00 civarında dışarı çıktığı görüldü.

Ortak çalışma grubunda yer alan uzman ekiplerin konsolosluğun içinde, binanın içindeki odalarda çatısında ve bahçesindeki çalışmaları devam ediyor.

Mavi ışık yansıdı

Son dakika: Kapı aralandı Mavi ışık detayı... Konsolosluktaki arama tamamlandı

Uzman ekiplerin çalışma yürüttüğü binanın üst katındaki odaların tümünün ışıklarının kapatıldığı ve pencerelerden dışarı mavi bir ışık yansıdığı görüldü.

Ayrıca, uzmanlar konsolosluğun bahçesinde ve çatısında da inceleme yapıp, fotoğraf çekti.

Ortak çalışma grubunda yer alan görevlilerin çalışmaları devam ediyor.

Mavi ışık yöntemi nedir?

Mavi ışık yöntemi modern “olay yeri inceleme” yöntemlerinden biri olarak bütün dünyada kullanılıyor. Luminol adı verilen madde herhangi bir yüzeye püskürtüldüğünde, bu yüzdeki kan izi ve kalıntılarıyla tepkimeye giriyor. Tepkime sonucunda ise mavi-yeşil renkte bir ışık saçıyor. Böylece gözle görülemeyecek kan izleri tespit edilebiliyor.

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel de ekipte yer alıyor.

Polis köpeğiyle bahçede arama

Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğüne bağlı ekip de bir sivil polis aracıyla konsolosluğa geldi. İncelemelere katılmak için konsolosluk binasına giren ekip, Melo isimli polis köpeğiyle bahçede arama yaptı.

Bu arada, binanın inceleme yapılan bölümlerinden birinden gürültü sesleri geldiği duyuldu. İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel de ekipte yer alıyor.

Ekipte kimler var

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel de ekipte yer alıyor.

Son dakika: Kapı aralandı Mavi ışık detayı... Konsolosluktaki arama tamamlandı

İlk toplantı

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşturulan ortak çalışma grubu, öğle saatlerinde ilk toplantısını yapmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesindeki toplantı 2 saat sürmüştü.

Ne olmuştu?

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgide, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

İnceleme heyeti konsolosluğa ulaştıSuudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme yapacak ekip başkonsolosluğa geldi.daha fazla video içinDışişleri kaynakları: Konsoloslukta bugün arama yapılacakDışişleri kaynakları: Konsoloslukta bugün arama yapılacak