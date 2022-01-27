Kapatmak için yoğun çaba harcamışlardı! Kılıçdaroğlu imam hatip öğrencisinin evinde şov yaptı

CHP Lideri, kendisini e-posta ile davet eden imam hatip öğrencisi Beray Naz Pusat'ın evine konuk oldu. Naz ve ailesiyle sohbet eden Kılıçdaroğlu ve ona eşlik eden eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na çay ikramı yapıldı. Evdeki gelişmeler, anbean kameraya alınarak şov yapıldı.

Kılıçdaroğlu, Beray Naz'a en çok zorlandığı dersleri sordu. Matematik cevabını alan Kılıçdaroğlu, "Yapmayın, matematiği düzelteceksin. Değil mi? Matematiği düzeltecek inşallah." dedi.

Anne Pusat'ın ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu söylemesine karşı Kılıçdaroğlu'nun, "Habersiz mi gelseydik acaba." sözleri, gülüşmelere neden oldu.

"Çay güzelmiş”

Ziyarete ilişkin görüntüleri ise Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz, bana bir e-posta göndererek evine davet etmişti. Eh, bizde davete icabet etmek adettendir. Selvi Hanım'la Pusat Ailesi’ne misafir olduk. Çayları çok lezzetliydi." ifadelerini kullandı.

4+4+4’ün yerine 1+8+4 sistemini vaat etmişlerdi

CHP seçim bildirgesinde, 4+4+4 eğitim sistemini değiştirerek 1+8+4 sistemini getirmeyi vaad ediyor. Aslında CHP’nin bu vaadi yine imam hatip okullarının kapatılması anlamına geliyor.

Zulmün devam etmesi için Danıştay’a koşmuşlardı

1998-2012 yılları arasında İmam Hatip ve Meslek liselerinde okuyan milyonlarca öğrenci, katsayılarının düşürülmesi nedeniyle mağdur edildi. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin katsayı zulmüne son vermesinden rahatsız olan CHP zihniyeti, 2012 yılında Danıştay’a dava açarak zulmün devamını istemişti.