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Kapatılan sınır kapısı yeniden geçişlere açıldı

Gümrük sistemindeki teknik nedenlerden dolayı geçişlere kapatılan Çobanbey Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:43
Kapatılan sınır kapısı yeniden geçişlere açıldı

Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı ticari geçişlere yeniden açıldı. Gümrük yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapatılan sınır kapısındaki teknik çalışmaların tamamlanması sonucu bugün yeniden açılan sınır kapısında geçişler başladı.

Kapanması nakliyecileri olumsuz etkiledi

TIR şoförü Ökkeş Yıldız, Çobanbey Sınır Kapısı'nın kapanmasının bölgede faaliyet gösteren nakliyecileri olumsuz etkilediğini belirtti. Yıldız, sınır kapısının tekrar hizmete girmesinin tüm şoförler gibi kendisini de mutlu ettiğini vurguladı.

5 Kasım'da ticari geçişlere kapatılmıştı

Çobanbey Sınır Kapısı, gümrük sistemindeki teknik nedenlerden dolayı 5 Kasım'da ticari geçişlere kapatılmıştı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 16:43
  1. Kilis
  2. Ökkeş Yıldız
  3. Çobanbey Sınır Kapısı

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