Kapatılan FETÖ yurdunda yangın!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili olduğu gerekçesiyle kapatılan öğrenci yurdunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Örnek Mahallesi Gülaçan Sokak'ta meydana geldi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan 4 katlı öğrenci yurdunun giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin uzun süren çalışmasının ardından yangın söndürülürken, yurtta zarar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

"Burası yıkılsın"

Dumanları fark etmesiyle itfaiyeye haber verdiğini söyleyen Hünkar Deligöz, "Dumanların kokusunu aldık. Mahalle komple duman olmuştu. Buraya gelip itfaiyeye haber verdik. Ayrıca, burası 2 yıldır camları kırık kapıları açık vaziyette. Burası ya yıkılsın, yada güzel bir yer yapılsın istiyoruz" dedi.